Liberoquotidiano.it - Gaza, Hamas rilascia altri tre ostaggi: agghiacciante show davanti al mondo

Leggi su Liberoquotidiano.it

ti datre. Sono stati portati sul palco a Salah al-Din Road, a, dove è arrivata la Croce Rossa per il rilascio. Si tratta di Eli Sharabi di 52 anni, Ohad Ben Ami di 56 anni e Or Levy di 34 anni. In cambio, secondo, Israele dovrebbe liberare entro oggi 183 detenuti palestinesi dalla prigione di Ofer in Cisgiordania. Glicatturati il 7 ottobre 2023 e liberati dasono stati poi trasportati in Israele in elicottero dall'Idf per incontrare il personale medico e le loro famiglie.