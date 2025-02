Gaza Hamas oggi libera altri 3 ostaggi Israele compra armi per 74 miliardi da Usa

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –nell’ambito dell’accordo conper la tregua a. Nella mattinata di sabato 8 febbraio, secondo l’intesa, saranno rilasciati Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami, tre civili adulti di sesso maschile, in cambio della scarcerazione, da parte di, di 183 detenuti palestinesi. Le famiglie dei tre israeliani sono state informate nella giornata di ieri, come ha confermato il Forum dei familiari degli. Dall’inizio della tregua lo scorso 19 gennaio sono stati rilasciati 18hato 383 detenuti palestinesi. Entro la fine della prima fase dell’accordo, dovranno essereti in tutto 33fra vivi e morti (i corpi consegnati saranno otto).scarcererà in totale 1.900 persone. Eli Sharabi, 52 anni, era stato sequestrato insieme al fratello Yossi nel kibbutz Beeri, vicino al confine della Striscia di, il 7 ottobre del 2023.