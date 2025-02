Juventusnews24.com - Gatti a Dazn: «Polemiche per il mio tocco? Non esiste dare rigori del genere, anche fossero a nostro favore. Ora due/tre gare che possono svoltare la stagione»

di Redazione JuventusNews24, difensore della Juve, ha parlato così ai microfoni didopo il match di Serie A contro il ComoFedericoha parlato nel post-partita di Como Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di.PROTAGONISTA DI DUE EPISODI CONTROVERSI – «Non l’ho rivista, ma nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati. Se fischiano un rigore delsmetto di giocare, maa parti inverse. Non, non giochiamo più. Non si capisce più l’entità, se fischiano questisi smette di giocare dai.fosse stato per noi, non mi lamento nemmeno per un rigore del».PREPARATI PER IL PSV – «C’è da crescere,oggi abbiamo preso un gol che non. Il primo tempo si doveva portare sull’1-0 e poi ripartire a pressarli alti. Tre punti fondamentali, ci sono ora partite difficilissime e dobbiamo farci trovare pronti.