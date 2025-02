Internews24.com - Gasperini punta in alto: «Classifica straordinaria, saremmo potuti essere insieme all’Inter se…»

di RedazioneL’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, commenta la posizione indei suoi dopo la vittoria col VeronaIntervenuto in conferenza stampa al termine di Hellas Verona Atalanta, il tecnico della Dea, Gian Piero, commenta soddisfatto la posizione inin cui si trova la sua squadra, ad un solo punto di distacco de a 4 dal Napoli. Il tecnico ha poi elogiato la prova del suo centravanti, Mateo Retegui, autore oggi di un poker che ha tagliato le gambe agli scaligeri.SULLADELL’ATALANTA – «Oggi abbiamo una, poi abbiamo perso qualche punto per aver gestito male diverse palle inattive oltre ad una percentuale di rigori bassa, ne avessimo fatti due in più probabilmente».SUL POKER DI RETEGUI – «Mateo è straordinario quando la squadra domina, come oggi, un realizzatore straordinario perché 20 goal fino a qui sono un numero incredibile.