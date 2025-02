Inter-news.it - Gasperini lamenta: «Avessimo due rigori in più saremmo insieme all’Inter!»

L’Atalanta rialza la testa in campionato, battendo ben 5-0 il Verona. Al termine della gara Gian Pierodella Dea interviene in conferenza per rivendicare la posizione in classifica, che attualmente vede la sua squadra a -1 d.PUNTI E CLASSIFICA – Dopo la risposta dell’Atalanta sul campo del Verona, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, Gianpierorisponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Sulla vittoria e sulla posizione in classifica, che vede la Dea a -1 din campo solo lunedì, l’allenatoroe dichiara: «Oggi abbiamo una classifica straordinaria. Bisogna anche dire che abbiamo perso qualche punto per aver gestito male diverse palle inattive, oltre ad avere una percentuale dibassa. Se nefatti due in più probabilmente adesso».