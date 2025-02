Bergamonews.it - Gasperini: “La cosa migliore? Non aver avuto altri infortuni. Retegui straordinario quando dominiamo”

Verona. Soddisfazione per il risultato, sorriso per i 50 punti raggiunti, tranquillità per una partita terminata finalmente senzao problematiche fisiche. Gian Pierodopo Verona-Atalanta 0-5 ha più di un motivo per essere felice: la prestazione confermata rispetto alle ultime uscite, ma finalmente anche qualche gol in più rispetto a quello solo segnato tra Torino e Bologna.Verona-Atalanta 0-5, la conferenza diLa partita – “Abbiamo chiuso con un ampio vantaggio e abbiamo potuto dare riposo a chi gioca spesso, ma soprattutto evitare qualche ulterioreo perché oggi per la prima volta non si è fatto male nessuno e questo è il risultatoper noi”.Fiducia e autostima – “Mai persa autostima, l’abbiamo sempre avuta, abbiamo fatto ottime prestazioni, abbiamo pareggiato a Barcellona e vinto a Como, raccolto poco con Torino e Bologna dopo due ottime prestazioni con tante situazioni da gol.