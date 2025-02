Iodonna.it - Gary Chapman ha scritto un libro di successo in proposito: The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts, I cinque linguaggi dell’amore duraturo

Anche i non romantici, anti romantici, romantici disillusi o, peggio ancora, romantici non corrisposti, in questi freddi giorni d’inverno amano riscaldarsi il cuore con un po’ d’amour, interrogandosi sulla propria disposizione sentimentale o sull’amore in generale. L’oroscopo, il 2025 segno per segno, in video X Leggi anche › “L’amore è cambiato” di Annalisa Ambrosio: la recensione di Serena Dandini Così ho scoperto, grazie a una figlia digitale che ha sempre risposte nette, che non esiste l’amore – sciocca io che canticchio ancora Rimmel -, ma esigenze diverse, misurabili on line, e mi sono pure sottoposta al test, di quelli con cui ci si trastulla a sedici anni: contro lo spirito minaccioso dei tempi sentivo anch’io il bisogno di qualche fremito leggero fuori tempo massimo.