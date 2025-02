Anteprima24.it - Galleria Solofra, si lavora per accelerare sulla riapertura

Tempo di lettura: 3 minuti“in Prefettura ad Avellino, i sindacati hanno incontrato Anas per capire come si procederà nell’imminente per la ripresa dei lavori di riqualificazione ed ammodernamento dellaMonte Pergola di. Da circa un anno itori presenti in cantiere effettuano solo piccolezioni e presidio di cantiere e viabilità.La situazione è andata via via peggiorando ed i ritardi diventavano tali che Anas procedeva a rescissione del contratto con l’impresa Italiana Costruzioni Infrastrutture spa che stava eseguendo i lavori. Da subito le organizzazioni sindacali di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno chiesto ed ottenuto un tavolo in prefettura per la gestione della crisi che si evidenziava in modo sempre più chiaro.Occorre dire e ringraziare L’ill.