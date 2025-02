Ilgiorno.it - Gallarate, lite tra due uomini degenera: prima una bottigliata e poi il tentativo di investimento con l’auto. Arrestati

(Varese), 8 febbraio 2025 – Duesono statiper lesioni aggravate e tentate lesioni aggravate. E' accaduto lo scorso 5 febbraio, a, nel Varesotto. I due hanno dato vita ad una, poi sfociata in undi omicidio reciproco. Nel corso della serata, una volante del commissariato diè intervenuta unitamente ad una pattuglia dei carabinieri in Corso XXV Aprile, a seguito della segnalazione di una rissa che coinvolgeva numerose persone. Sul posto i poliziotti hanno appurato che in realtà la vicenda aveva coinvolto esclusivamente due, un cittadino gambiano richiedente protezione internazionale ed un senegalese, regolare sul territorio nazionale, che sono stati immediatamente rintracciati nelle vicinanze anche grazie alla collaborazione dei carabinieri.