Lanazione.it - G-Logistic, salvi i 40 posti di lavoro a Montelupo

Leggi su Lanazione.it

Moda e non solo. G-e GXO, aziende che asi occupano dia per il settore moda e grandi griffe, ieri si sono ritrovate in Regione al tavolo di crisi convocato da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani pere crisi aziendali. Presenti le organizzazioni sindacali, le aziende e il sindaco di. "La notizia è che il sito dinon chiuderà, oltre 40disono stati messi in sicurezza", ha detto Fabiani. Sul tavolo la richiesta avanzata proprio dai sindacati alla Regione dopo che G-, in appalto da GXO, aveva annunciato l’intenzione di chiudere l’unità produttiva dimettendo a rischio oltre 40di. "A sventare la chiusura – ha spiegato Fabiani – c’è il fatto che entreranno nuove commesse e nuove attività, secondo quanto dichiarato dalle aziende, in grado di mantenere in vita il sito die di stabilizzare l’altro sito aziendale a Sesto Fiorentino.