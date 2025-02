Bolognatoday.it - Furti continui, ambulanze rallentate dai cantieri e senso di insicurezza. In via Galliera la misura è colma

Leggi su Bolognatoday.it

Buona parte del centro storico di Bologna, con il traffico ridotto per via dei tantiche sono in corso in città, è meno vissuta. E con meno passaggio di auto e persone, in alcune zone del cuore del capoluogo i piccoli, anche nei negozi e nei locali, a quanto raccontano i residenti.