Laspunta.it - Frosinone, per Mastrangeli il problema è la centralina dell’Arpa. Futura “Dichiarazioni demagogiche”

“Il Sindaco disulla tragica situazione ambientale della città da lui amministrata ha rilasciatopubbliche tantoquanto fuorvianti che ci saremmo aspettati da un “politicante” qualunque, ma non da un uomo di scienza e di cultura come lui a capo del governo della Città Capoluogo.” Ad affermalo senza troppi giri di parole è il Gruppoinsieme all’associazione Fare Verde.Il Gruppo, insieme ad altri comitati cittadini, da anni si batte e sottopone soluzioni, inascoltate, per cercare di contrastare l’inquinamento ambientale ae migliarare la qualità dell’aria. Iniziative, questionari, coinvolgimento di tecnici e medici. Un’azione mirata a salvaguardare la salute dei cittadini, soprattutto quelli che subiscono di più gli effetti dei PM10 che, manco a dirlo, solo quelli che abitano allo Scalo.