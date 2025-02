Ilfattoquotidiano.it - Frontex e diritto d’asilo, accuse di complicità nei respingimenti dei migranti: per la prima volta Corte Ue valuta prove sul caso Hamoudi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Lussemburgo, presso ladi Giustizia dell’Unione Europea si è tenuta un’udienza senza precedenti da parte della Grande Camera in uncontro l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (). Il presidente della, K. Lenaerts, e 15 giudici hanno esaminato il ricorso di Alaa, un rifugiato siriano che ha fatto causa aper 500.000 euro dopo essere stato vittima nel 2020 di un’operazione di respingimento, durata 17 ore, da parte die della Guardia Costiera ellenica.Per lanella sua storia ladi Giustizia della Ue dovrà decidere quale sia lo standard e la tipologia diche le vittime dieseguiti congiuntamente dae da uno Stato membro dell’Unione devono presentare per dimostrare la veridicità delle proprie