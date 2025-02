Internews24.com - Frattesi Inter, il retroscena di Riso sul mercato di gennaio: «Roma? Era una mia idea, mi sono messo al lavoro per questo…»

di Redazione, ildisuldi: «Laera una mia, mialper questo.» Le parole dell’agente del centrocampistavistato sulle colonne de La Repubblica, Beppe, agente del centrocampista dell‘, Davide, ha parlato cosi:ALLA?- «Era una mia. O, se preferite, una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mialcercare alternative per lui e non solo in Italia. Quando si parla diè normale che l’ipotesivada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League. Se l’operazione si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all’. Ma tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro.