Frattesi e la rottura con l’Inter | Qualcosa tra Davide e il club si è spezzato

di Redazionesempre più lontano dal: il centrocampista nerazzurro sembra ormai orientato verso altri lidiLa Gazzetta dello sport ha ricostruito la situazione, che sembra sempre più lontano dal mondo Inter. Come stanno le cose per il centrocampista tentato da un ritorno alla Roma.LA CREPA – «è come evaporato: l’immagine del profilo deltravolta dalla Fiorentina nella notte del potenziale aggancio a Conte è quella della mezzala spaccapartite che non spacca più. Né da subentrato, né da titolare. A rompersi, semmai, è stato forsetra. A volerla leggere col senno di poi, quel gol a Lecce, una dozzina di giorni fa, e le dichiarazioni di amore per i colori nerazzurri che avevano ufficialmente chiuso la telenovela da mal di pancia del mercato di gennaio, sono state un po’ l’eccezione che conferma la regola».