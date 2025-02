Lettera43.it - Francia, l’ex presidente Sarkozy ha iniziato a portare il braccialetto elettronico

francese Nicolas, condannato in primo grado nel 2021, in appello nel 2023 e in via definitiva nel 2024 per corruzione e traffico d’influenza, haa indossare ilche gli è stato imposto dai giudici. Dovrebbe portarlo in teoria per un anno, ma vista l’età (ha compiuto 70 anni a fine gennaio),dovrebbe essere in grado di chiedere uno sconto o sospensione della pena.vuoleil suo caso alla Corte internazionale dei diritti dell’uomoNicolas(Getty Images).potrà uscire di casa solo tra le 8 e le 20. Nei giorni delle udienze in tribunale per il suo nuovo caso penale (è imputato in un altro processo per sospetti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007), il termine sarà prorogato fino alle 21:30.