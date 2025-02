Velvetgossip.it - Francesco Gabbani riporta in scena Viva la vita al Festival di Sanremo 2025

Leggi su Velvetgossip.it

Ildiè un evento attesissimo che ogni anno catalizza l’attenzione del pubblico italiano e non solo. Nel, uno dei protagonisti indiscussi della kermesse musicale è, che torna a calcare il palcoscenico dell’Ariston per la quarta volta. Con una carriera già ricca di successi,ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e le sue canzoni che sanno mescolare pop, ironia e una profonda riflessione sulla. Le sue precedenti vittorie nel 2016 e nel 2017, con “Amen” e “Occidentali’s Karma”, lo hanno consacrato come uno degli artisti più apprezzati dellamusicale italiana.Quest’anno,presenta il brano “la”, una ballata che ha scritto insieme a Pacifico, noto paroliere e autore con una lunga carriera alle spalle. Il pezzo si distingue per il suo testo evocativo, che ina riflettere sulla bellezza e sulle contraddizioni della