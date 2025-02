Anteprima24.it - FOTO/ Telese Terme, prende vita il progetto targato ‘Cooperativa SocialLab76’

Tempo di lettura: 4 minutiCOMe ON! – Comunità in movimento – è unselezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla Cooperativa Sociale “SocialLab76” (soggetto responsabile) in partenariato con 18 partner coivolti.Ilè stato presentato questa mattina alledinella Locomotiva storica e Carrozza Centoporte del Treno Speciale dei Bagnanti. Incontro partito con i saluti istituzionali del sindaco Caporaso e dell’assessore Di Mezza che ha ringraziato “Social LAb per il lavoro importante che svolge sul territorio e non solo con questo. E’ evidente che oggi viviamo una condizione nella quale serve l’impegno di tutti, un’azione corale dove tutti siamo chiamati ad essere attori educanti. Allora il mio appello a seguire questo percorso, a coltivarlo, è rivolto a chiunque non voglia più girarsi dall’altra parte”.