Anteprima24.it - FOTO/ Auto impatta contro camion in sosta, un ferito in ospedale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in contrada Tre Torri, a Grottaminarda, per un incidente stradale che ha coinvolto un’vettura, la quale hatounin. Il conducente dell’è rimastoed è stato trasportato inper ricevere le necessarie cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, mentre i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato i rilievi del sinistro. 1 di 3 L'articoloin, uninproviene da Anteprima24.