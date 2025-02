Forza Italia in Mugello tour elezioni regionali | Alternativa credibile per futuro Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

incon Marco Stella, consigliere regionale e segretario toscano di, in vista delletoscane del 2025.inper le quali il centrodestra non ha ancora ufficializzato il proprio candidato presidente Domenica 9 febbraio, Stella sarà nel, accompagnato dal coordinatore provinciale diPaolo Giovannini, “per una giornata di confronto con le realtà economiche locali e con la cittadinanza”.Stella e Giovannini sono a Borgo San Lorenzo per incontrare le associazioni di categoria “per un confronto sulle necessità e le criticità del territorio. Quindi a Firenzuola, dove è previsto un pranzo con iscritti e simpatizzanti del partito, un momento di dialogo diretto per raccogliere istanze e proposte.Questa iniziativa, evidenzia il partito guidato dal vicepremier Tajani, “si inserisce nel percorso già avviato dain tutta la, “con l’obiettivo di costruire un programma di governo regionale che risponda realmente ai bisogni dei cittadini, senza restare chiuso nelle stanze ovattate della politica fiorentina”.