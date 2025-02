Sport.quotidiano.net - Fortitudo Brindisi: dove seguire la partita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 8 febbraio 2025 –attenta all’insidia. Trasferta pugliese per la Flats Service che, domani sera alle 20.45, scende in campo al PalaPentassuglia diper affrontare la Valtur. Nel posticipo in diretta su RaiSport si trovano l’una difronte all’altra due squadre in salute. I pugliesi diretti dal bolognese Piero Bucchi, reduce da 3 vittorie consecutive, tra cui i successi in casa di Udine e con Rimini ed unache sta facendo ancora meglio. Dall’arrivo in panchina di Attilio Caja il bilancio è eccezionale con 12 vittorie in 14 partite giocate che arrivano al 7 su 7 di questo 2025. “Affrontiamo la, una squadra che l'anno scorso ha disputato la finale playoff e può contare su giocatori di livello ed esperienza come Aradori, Fantinelli, Mian e Cusin - ha sottolineato in questi giorni proprio coach Bucchi - Un roster talentuoso, che vive il momento migliore della stagione al pari nostro, sarà unadifficile ma da affrontare con serenità e la voglia di vivere una bella serata di pallacanestro davanti ai nostri tifosi.