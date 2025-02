Laspunta.it - Formia, è polemica tra il Sindaco e la Uil

Leggi su Laspunta.it

“Siamo esterrefatti del sollecito della sigla sindacale UIL per l’applicazione degli istituti contrattuali”. Ildi, Gianluca Taddeo, ci tiene a fare delle precisazioni, in risposta ad una nota della sigla sindacale.“L’Amministrazione comunale sente il dovere di rimarcare alcuni passaggi significativi. Dopo 15 anni, in cui nel Comune dii diritti fondamentali dei lavoratori erano stati completamente dimenticati e disattesi, nel disinteresse di tutti e anche a causa di negligenza di qualche dirigente, nel 2024 questa Amministrazione, grazie all’impegno della Segretaria Generale Dott.ssa Marina Saccoccia e del Dirigente Dott. Daniele Rossi (che hanno affrontato e risolto problemi dovuti a ritardi di anni), è riuscita a raggiungere un obiettivo espresso già dal 2022, portando a termine una corposa contrattazione decentrata, per riconoscere progressioni economiche e giuridiche a tutto il personale meritevole e capace e per riconoscere indennità per ogni istituto contrattuale.