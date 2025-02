Dailymilan.it - FORMAZIONE UFFICIALE Empoli-Milan, Conceição spiazza tutti: oltre Leao fuori anche Pulisic. Le scelte

Leggi su Dailymilan.it

Ladi, Sergioa RafaelChristian, davanti c’è Abraham.Iltorna in campo per tenere il passo della Juventus che nella giornata di venerdì ha battuto con una doppietta di Kolo Muani il Como. Rossoneri che dunque sono obbligati a vincere per non allontanarsi dalla zona Champions League.Mister Sergioha scelto, niente turnover in difesa. Davanti al confermato Mike Maignan, spazio agli stessi giocatori che si sono vesti nel derby e contro la Roma, Kyle Walker, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovi? e Theo Hernandez.non fa turnover, senzac’è Felix. LeLEGGICalciomercatoil Galatasaray vuole Goglichidze dell’