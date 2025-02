Screenworld.it - Football Manager il futuro della saga è legato alla cancellazione dell’ultimo capitolo

Una delle notizie che ha sconvolto maggiormente negli ultimi giorni il mondo del gaming è stata ladell’atteso25 da parte di SEGA Interactive. Attraverso un post sui canali social del team di sviluppo, che trovate proprio qui sotto, è stata condivisa una lettera aperta ai giocatori in cui si fa, appunto, riferimento alle motivazioni di questa scelta, legate al ritardo nel corso dei lavori e all’impossibilità di farlo uscire in tempo. A questo punto sono stati tanti i fan che si sono chiesti quali possono essere le speranze di avere il prossimoin uscitafine dell’anno, ma anche in questo caso arrivano gli sviluppatori a fugare ogni dubbio.Perché25 è stato cancellato, quindi? I lavori hanno subito un ritardo considerevole a causa di problematiche interne, portando a uno slittamentodata di uscita da Ottobre a Novembre, poi a Febbraio e infinedefinitiva.