Lanazione.it - Fontivegge, operazione sicurezza. Da Roma arriva la squadra speciale. Giovane fermato con un coltello

ta ladi intervento operativo. I carabinieri hanno così intensificato presenza e controlli nella zona calda della città, come indicato dal Comitato provinciale per l’ordine e lapubblica, di fronte al ripetersi di fenomeni d’illegalità nell’area della stazione. I militari delladi intervento operativo, su disposizione del comando provinciale, sono impiegati, dall’inizio del mese ae, all’occorrenza, in altre zona della città, per "sradicare" quelle situazioni che minano ladei cittadini. La Sio, spiega il comando provinciale dell’Arma, è un assetto specializzato, istituito presso le sedi dei reggimenti o battaglioni dell’organizzazione mobile dell’Arma, che "costituisce una risposta immediata in chiave preventiva e repressiva, integrato nei dispositivi territoriali già in essere, per fronteggiare con tempestività ed efficacia le diverse situazioni che necessitano di prontezza operativa e versatilità di impiego".