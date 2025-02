Movieplayer.it - FolleMente, recensione: Pilar Fogliati, Edoardo Leo e un (buon) film che gioca con i pensieri

Dopo Perfetti sconosciuti, Paolo Genovese prova a conquistare ancora una volta il pubblico con unche mette in scena i contrasti interiori dei protagonisti. In sala dal 20 Febbraio. "Pensiamo tutto e il contrario di tutto" ci ha detto Paolo Genovese in conferenza e ci rendiamo conto che è vero: quante volte diverse voci nella nostra testa ci spingono o invitano da una parte o dall'altra? Ce lo aveva già raccontato Inside Out dando voce alle nostre emozioni ed è bene sgombrare subito il campo da questo equivoco:non è e non vuole essere una versione italiana di quell'idea e la collaborazione con Disney+ fa capire che non ci sono conflitti, anche perché lo spunto viene da lontano, da uno spot fatto nel 1999 per la Rai, e .