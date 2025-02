Iltempo.it - Foibe, scritte della vergogna a Basovizza. Odio rosso sul Giorno del ricordo

Leggi su Iltempo.it

Un vile atto di vandalismo, la scorsa notte, ha colpito la foiba di. Proprio nei giorni che precedono il 10 febbraio,del, sono comparseoffensive in lingua slava, tracciate con vernice rossa. Un gesto, questo, vergognoso e inaccettabile, che offende ildelle vittime e ricorda come sia ancora difficile il raggiungimento di una memoria condivisa in merito a una pagina sanguinosa e buiastoria. “Non denunciavo a caso che si stesse avvelenando il clima verso - e soprattutto contro - ildeldei martiri dellee dell'esodo giuliano dalmata. Dopo giorni di dichiarazioni negazioniste, dileggi gratuiti e lapidi divelte, ora si è colpita la foiba di, monumento nazionale, insozzata e violentata dioscene e ributtanti tra le quali spicca il motto slavo “Trst je naš”, cioè 'Trieste è nostra', quello che usavano i titini 80 anni fa, quando occuparono la città e la proclamarono annessa alla Jugoslavia seminando morte e terrore", ha dichiarato il senatore Roberto Menia, triestino, vicepresidentecommissione Esteri e Difesa.