Romadailynews.it - Foibe: Rocca, scritte a Basovizza atto insensato e antistorico, si rispetti memoria dei morti

Le“oltraggiose comparse aa poche ore dal Giorno del Ricordo testimoniano l’insensatezza dei pochi, per fortuna, che ancora non accettano unastorica ormai condivisa”.Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco. “Sino ie i discendenti di chi, con la sola colpa di essere italiano – aggiunge – ha perso la vita o le proprie radici in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia. Unche non puo’ che ricevere una condanna unanime da parte di tutte le istituzioni”, conclude. (Com)Agenzia Nova