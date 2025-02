Secoloditalia.it - Foibe, parla il figlio di un esule istriano: “Sofferenze indicibili, Gesù mi ha aiutato a superare quell’odio”

“Quando si avvicina il 10 febbraio, giorno del ricordo della tragedia delle, dei tanti morti e dei tanti istriani che sono dovuti scappare per non essere uccisi, tra cui mia nonna, mio padre e mia zia, mi assale la tristezza”, racconta Riccardo Rossi, giornalista napoletano di origini istriane, che sul sito mission.spaziospadoni intreccia l’esperienza familiare, e il ruolo eroico del suo prozio, Giordano, con il ruolo della Provvidenza divina che lo ha salvato dal ricordo delle.Lee il dramma degli esuli“Considero questo giorno come una tappa di memoria che dà dignità ad una verità per decenni non raccontata. Allo stesso tempo, però, sono anche felice, perché in tanto odio e violenza, la mia famiglia ha vissuto anche una storia di eroismo. Il mio prozio Giordano Paliaga, fratello di mia nonna Maria, che era stato partigiano contro i nazi-fascisti, venne a sapere che sua sorella e i suoi figli piccoli, Arturo (che poi è divenuto mio padre) e Pierina, sarebbero stati uccisi e buttati nelle; lui riuscì ad avvertirla in tempo e così lei riuscì a scappare con i bambini.