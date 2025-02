Iltempo.it - Foibe, Menia censurato a scuola: "Non mi vengano a parlare di democrazia"

Vietatodellenelle scuole. Passano gli anni, ma la sinistra italiana resta la stessa, convinta (a torto) che il dramma del popolo istriano, dalmata e fiumano sia colpa dei fascisti. E non dei comunisti jugoslavi guidati dal maresciallo Tito. L'ennesima dimostrazione di questa pericolosa tendenza è occorsa stamani. Martedì prossimo il senatore di Fdi Roberto, relatore della legge 92/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo avrebbe dovuto essere presente ad un incontro sulleall'istituto superiore cine-tv Rossellini di Roma. Apriti cielo: i collettivi sono insorti, gridando allo scandalo. “Martedì 11 al cine-tv Rossellini verrà adel giorno del ricordo il senatore Roberto, ex missino successivamente passato al popolo della libertà e oggi senatore di fratelli d'Italia – si legge sul profilo social dei collettivo Roberto Rossellini e Opposizione Studentesca d'Alternativa a Roma - Come ben sappiamo il giorno del ricordo è l'occasione perfetta che hanno i fascisti per uscire dalle fogne della storia per portare avanti il loro revisionismo storico becero, cercando di far dimenticare i crimini compiuti dal fascismo durante i suoi anni al potere.