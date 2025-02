Secoloditalia.it - Foibe, il monito di Mattarella dal confine sloveno: «Nulla può far tornare indietro la storia»

Leggi su Secoloditalia.it

può farlache Slovenia e Italia hanno costruito e costruiscono insieme». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’inaugurazione di Nova Gorica e Gorizia “Prima capitale europea della cultura transfrontaliera Go! 2025”. Un riferimento quello di, anche se non citato direttamente, all’atto vandalico compiuto alla foiba di Basovizza, imbrattata con scritte in slavo.Ildi: «può farlaha partecipato con la presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, alla cerimonia si è svolta in piazza Transalpina, altra Nova Gorica, in Slovenia, e Gorizia, in Italia. Al suo arrivo in mattinata, Capo dello Stato era stato accolto dalla Musar a Villa Vipolže.