Lopinionista.it - Foibe: a Montecitorio la mostra di Paolo Terdich, artista figlio di un esule

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Al complesso di Vicolo Valdina, nella sala del Cenacolo, martedì 11 febbraio, alle 16, apre ladell’, dal titolo: “Esodo. Per non dimenticare. In ricordo dellee dell’esodo giuliano-dalmata”. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni del Giorno del Ricordo. All’inaugurazione dell’esposizione partecipa, intervenendo in apertura, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Sono presenti l’, che porta anche la sua testimonianza didi unda Fiume, e Alberto Moioli, critico e storico dell’arte, Direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana, catalogo generale artisti dal Novecento ad oggi.Curatore è Andrea Salvati, Presidente dell’ArchivioSalvati. Partecipano anche alcuni amministratori locali. Il progetto artistico diè il culmine di un percorso di ricerca e di lavoro iniziato a marzo 2023.