Flop Italia nella discesa libera femminile, Brignone e Goggia fuori dal podio (decima e sedicesima)

Niente da fare per Federicae Sofia, continua la maledizione dell’oro per l’. Ai Mondiali di Saalbach vince l’americana Johnson, argento per l’austriaca Puchner, la ceca Ledecka chiude ildalLaarrivacon il tempo 1:19, dopo la gara ha espresso tutta la sua delusione ai microfoni di Rai Sport:«Qualche parte non mi è venuta come avrei voluto, sono stata morbida ma non ho avuto perfette sensazioni. Ci ho provato, l’atteggiamento era giusto anche se non era la mia. Ho fatto quello che potevo fare. Johnson era tra le favorite, è una pista che si adatta a queste discesiste. Ora testa al gigante, mi devo riposare perché ho fatto tanta velocità».Perun sedicesimo posto con 1:97, alle spalle della Vonn.