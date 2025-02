Ilrestodelcarlino.it - Flavio Insinna e Giulia Fiume, doppia serata al Ventidio Basso

Diretti da Luca Manfredi,portano in scena martedì 11 e mercoledì 12 febbraio al Teatro, l’esilarante commedia scritta da Nino Marino e Nino Manfredi, ‘Gente di facili costumi’. Lo spettacolo è proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. In scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. Anna è una prostituta disordinata e rumorosa che sogna di diventare giostraia. Ugo è l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema ma che sogna di fare film d’arte.