Flachi sicuro: «La corsa Scudetto sarà a tre, ma il Napoli sarà più avvantaggiato dell'Inter…»

Intervistato dai microfoni di SampNews24, l'ex attaccante blucerchiato, Francesco Flachi, ha parlato cosi: Una domanda sulla Serie A: chi vede come favorita alla Scudetto a questo punto della stagione?«Penso che la corsa Scudetto sia a tre, fra Inter, Napoli e Atalanta. Il Napoli è più avvantaggiato, oltre ad avere un'ottima squadra e un allenatore vincente e di carattere nell'ultimo periodo sta facendo bene. Poi non gioca le coppe, può preparare con calma le partite e può recuperare dal punto di vista fisico, per questo penso abbia un vantaggio rispetto alle altre. L'Atalanta la metto lì ma dipenderà da loro, così come per l'Inter: entrambe giocano la Champions e sappiamo che questo lascia qualcosa a livello mentale e fisico, e il Napoli ne potrebbe approfittare.