Flachi si espone sulla lotta scudetto: «È una corsa a tre con queste squadre, ecco chi è in vantaggio»

di Redazione JuventusNews24si: tutte le dichiarazioni a Sampnews24 sulle contendenti per il campionatoIntervenuto ai microfoni di Sampnews24, Francescoha parlato così dellain Serie A non inserendo la Juve tra le possibiliin grado di conquistare il campionato.«Penso che lasia a tre, fra Inter, Napoli e Atalanta. Il Napoli è più avvantaggiato, oltre ad avere un’ottima squadra e un allenatore vincente e di carattere nell’ultimo periodo sta facendo bene. Poi non gioca le coppe, può preparare con calma le partite e può recuperare dal punto di vista fisico, per questo penso abbia unrispetto alle altre. L’Atalanta la metto lì ma dipenderà da loro, così come per l’Inter: entrambe giocano la Champions e sappiamo che questo lascia qualcosa a livello mentale e fisico, e il Napoli ne potrebbe approfittare.