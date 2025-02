Lanazione.it - Firenze, torna il Festival del cioccolato artigianale

, 8 febbraio 2025 - La prima edizione di CiokoFlò, ildel, si terrà dal 3 al 6 aprile 2025 in piazza Santa Croce a. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra SGP Grandi Eventi e JDEvents, storica realtà organizzatrice dell'evento fiorentino dedicato al, checon un format rinnovato ed arricchito. Questo imperdibile appuntamento celebra la tradizione delitaliano, con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio fiorentino e toscano. L'evento nasce dal desiderio di promuovereattraverso un'esperienza unica, che unisce sapori, cultura e intrattenimento., infatti, oltre ad essere un gioiello artistico, ha una storia affascinante legata alche merita di essere raccontata: il legame tra la città e ilha infatti radici lontane ed inizia proprio con un esploratore fiorentino, Francesco Carletti, che dopo aver viaggiato per il mondo e assaggiato le preziose fave di cacao, tornò in patria portando con sé questa preziosa scoperta.