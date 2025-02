Lanazione.it - Firenze ricorda Anna Benedetti: "Resterà nella storia della nostra città"

Leggi su Lanazione.it

, 8 febbraio 2025 - E' statata a, fondatricerassegna 'Leggere per non dimenticare', scomparsa lo scorso 24 dicembre. In occasione di un convegno alla biblioteca delle Oblate sono intervenuti, tra gli altri, la sindaca diSara Funaro e l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini. Sono state proposte a cura di Massimo Tarducci e condivise testimonianze sulla figura di. "Da studiosa e appassionata di libri,era capace di trasmettere l'entusiasmo per la lettura, di raccontarne la bellezza e la meraviglia, ma sapeva anche stimolare la conversazione e creare legami umani profondi e duraturi - ha affermato Funaro -. In, l'amore per i libri si fondeva con una grande attenzione per i temi sociali, per le battaglie civili.