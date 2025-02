Thesocialpost.it - Firenze, femminicidio a Rufina: uccide la convivente e si butta dalla finestra

Questa mattina a, una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa dal, il quale, dopo l’aggressione, si sarebbe gettato da unanel tentativo di togliersi la vita. L’uomo è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e capire il contesto in cui si è consumata la tragedia. Al momento, si cerca di raccogliere testimonianze per ricostruire i rapporti tra la coppia e comprendere eventuali segnali di violenza precedenti.L’abitazione è stata posta sotto sequestro per i rilievi scientifici. «È fondamentale stabilire l’esatta sequenza degli eventi», spiegano gli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.