Lanazione.it - Firenze celebra il Giorno del Ricordo, le iniziative

, 8 febbraio 2025 - Il 10 febbraioildel, iniziativa che, come da legge 92 del 2004, vuole “conservare e rinnovare la memoria degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Il Comune esporrà la bandiera a mezz'asta. Alle 10.30 al cimitero di Trespiano ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza dell’assessora alla cultura della memoria Benedetta Albanese. Alle 12 è in programma lo scoprimento della targa commemorativa al complesso di Sant’Orsola mentre nel pomeriggio ci sarà un momento diin Consiglio comunale.