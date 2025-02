Lanazione.it - Firenze, al via la rassegna cinematografica ‘Cambia Uomo Cambia’

Leggi su Lanazione.it

, 7 febbraio 2025 - Il cinema - al pari di altri media di larga diffusione - può dare un importante contributo in termini di approfondimento, discussione, confronto, presa di coscienza. E’ proprio su questo tema che si incentra laCambiaCambia, che si tiene al cinema La Compagnia di(via Cavour 50/r,), dal 12 febbraio al 26 giugno. In programma cinque titoli, proposti al pubblico dal Comitato civico “Impariamo a dire Noi - Circolo Arci 25 Aprile contro la violenza maschile sulle donne” in collaborazione con il cinema La Compagnia. Cambiamento culturale attraverso la cinematografia La, realizzata con il contributo di Fondazione CR, ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune die si tiene in collaborazione con la “Casa delle Donne”, Humanitas– Sportello Vanessa, UISP Comitato di, Centro Sociale Evangelico e Unicoop