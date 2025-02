Internews24.com - Fiorentina Inter, nessun giocatore ai microfoni dopo la partita! Arriva la diffida della Lega Serie A

di Redazioneailalalacontro i violaAlla fine èta lada parteA,la decisione di Simone Inzaghi e dell’di non mandarenerazzurro a parlare aiil duro ko contro la. Decisione presa dal tecnico, che ha voluto cosi proteggere i suoi giocatori esponendosi per tutti. Come riporta Tuttosport, scongiurato il pericolo multa, ma soltanto unarecapitata al club nerazzurro.TA– «L’altra serasi è presentato davanti aisu indicazione di Inzaghi che ha così voluto proteggere la squadrail ko. DallaA èta unaperché ogni club ha la possibilità di incorrere in un paio di “avvertimenti” prima di essere multato»Leggi sunews24.