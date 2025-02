Oasport.it - Fine della corsa per Mattia Bellucci: De Minaur troppo solido in semifinale a Rotterdam

per. Il lombardo, bravissimo nel corso di questa settimana nei Paesi Bassi, si è dovuto arrendere alla maggior solidità dell’australiano Alex de(n.8 del ranking) nelladell’ATP500. Sul veloce indoor oranje,è stato sconfitto col punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 7 minuti.Un po’ scarico il nostro portacolori al cospetto di un avversario che non ha risentito delle variazioni proposte da. Sarebbe servita maggior potenza per far breccia nel tennis difensivo di de. Aspetto nel qualenon è attrezzato particolarmente. E così, per il secondo anno consecutivo, l’aussie approda nell’atto conclusivo di questo torneo, in attesa di sapere il nome del prossimo avversario che verrà fuori dall’altratra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il polacco Hubert Hurkacz.