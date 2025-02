Abruzzo24ore.tv - Finanziamento da 30 milioni di euro per l’Aca: in arrivo nuove tecnologie e ampliamenti della rete

Pescara - Un'importante somma di 30diè stata concessa all’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca) di Pescara per il potenziamento e l'ammodernamento del sistema idrico nella zona. L’azienda, che si occupagestione del servizio idrico integrato per circa 450.000 cittadini nel Pescarese, ma anche in alcune aree delle province di Chieti e Teramo, si avvarrà di questoper implementare il proprio programma di investimenti nel settore dell’acqua e delle acque reflue. Ilè stato erogato dalla Bancapea per gli Investimenti (Bei) ed è parte del programma InvestEU promosso dall’Unionepea, con l’obiettivo di sostenere progetti che migliorano i servizi pubblici e che incentivano l’uso diavanzate. Questi fondi saranno utilizzati per il periodo 2024-2026 per l'estensioneidrica e l’adozione diinnovative, fondamentali per garantire una gestione più efficiente e sostenibile dell'acqua e del trattamento delle.