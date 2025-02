Gamerbrain.net - Final Fantasy XIV: Svelata la Patch 7.2 “Seekers of Eternity”

Square Enix ha svelato la prossima grandediXIV Online, che seguirà l’uscita dell’espansione Dawntrail. Durante l’ultima edizione della “Letter from the Producer LIVE”, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha annunciato l’arrivo della7.2, intitolata “of”, prevista per fine marzo 2025.Laporterà nuovi sviluppi alla storia principale, un nuovo raid, un trial Unreal e numerosi contenuti pensati sia per i combattenti che per i crafters e i gatherers. Tra le aggiunte più attese troviamo il raid The Arcadion – Cruiserweight Tier, il trial Recollection (Normal/Extreme) e una nuova attività esplorativa chiamata Cosmic Exploration.XIV Online – Gamerbrain.netLe novità della7.2Nuove missioni dello scenario principale, che continueranno la storia di DawntrailNuovo dungeon: The Underkeep, ambientato in un luogo misterioso ricco di pericoliNuovo raid: The Arcadion – Cruiserweight Tier, la seconda parte della serie Arcadion con nuove sfide e ricompenseNuovo Trial: Recollection (Normal/Extreme), che metterà i giocatori alla prova con una battaglia impegnativaNuovo Unreal Trial: Hells’ Kier (Unreal), con Suzaku, uno dei Four Lords, adattato al livello 100Contenuti per Crafters e GatherersCosmic Exploration, una nuova attività cooperativa in cui i giocatori potranno esplorare stelle sconosciute, raccogliere materiali rari e scoprire segreti spazialiNuove missioni Allied Society per i Mamool Ja, dedicate alle classi di raccolta, con nuove missioni e ricompenseNuovo Duty su larga scala: Occult CrescentOccult Crescent è un’isola misteriosa situata nello Shades’ Triangle, avvolta nel mistero e popolata da creature sconosciute.