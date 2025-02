Bergamonews.it - Fiera delle capre, Modellismo, Lunetta Savino e teatro dialettale: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “La madre” cona Lovere, ila Chignolo d’Isola, lae dell’asinello ad Ardesio e la settimana degli scacchi a Nembro.Da annotare, inoltre, i mondiali junior e under 23 di sci di fondo a Schilpario, lo spettacolo “Urla dalle foibe” per il Giorno del Ricordo a Bonate Sopra e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 8 e domenica 9 febbraio.ALBINO– “Mercato agricolo e non solo” ad AlbinoALZANO LOMBARDO– Pandemonium: gli spettacoli del-endARDESIO– Ad Ardesio l’incontro “Vivere la montagna, protagonisti!”– Ad Ardesio torna lae dell’asinelloBONATE SOPRA– A Bonate Sopra in scena “Urla dalle foibe”CASTELLI CALEPIO– A Cividino il ricordo degli Alpini caduti e dispersi in RussiaCHIGNOLO D’ISOLA– Commediaa Chignolo d’IsolaCHIUDUNO– A Chiuduno sagra del bollito e del risottoCLUSONE– Visita guidata a “I Grandi Classici” di ClusoneCOLOGNO AL SERIO– Lettori DiVini, a Cologno protagonista “Abel” di BariccoDALMINE– Giorno del Ricordo, a Dalmine in scena “Memoria e oblio: le foibe”FINO DEL MONTE– A Fino del Monte la mostra “Arte donna”GAZZANIGA– A Gazzaniga nuovo appuntamento con “Domeniche ludiche”LALLIO– A Lallio il concerto “Ayres & Fantasias”LEFFE– Apertura del Museo del Tessile a LeffeLOVERE– “La madre”, a Lovere in scenaMAPELLO– Commediaa MapelloNEMBRO– “Settimana degli scacchi”, a Nembro ricco programma di iniziativePARRE– Apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParrePEDRENGO– Commediaa PedrengoPONTERANICA– A Ponteranica in scena “L’amore vince”PONTE SAN PIETRO– Ponte San Pietro celebra il Giorno del RicordoROMANO DI LOMBARDIA– A Romano lettura teatrale per il Giorno del RicordoSARNICO– “Da est”, a Sarnico reading teatrale per il Giorno del RicordoSCHILPARIO– A Schilpario i mondiali junior e under 23 di sci di fondoSERIATE– A Seriate il concerto “Gershwin, Bernstein, Piazzolla – Impressioni dal Nuovo Mondo”SONGAVAZZO– A Songavazzo nuovo appuntamento con i “Pomeriggi filosofici”TREVIGLIO– A Trevigliodele dei giocattoli– “Delirio a due”, a Treviglio in scena Corrado Nuzzo e Maria di Biase