Fiato al Brasile a Faenza Sul palco la Big Band e il coro di voci bianche

Appuntamento fuori abbonamento della rassegna ’al’, in programma alle 21 di stasera al teatro Masini di. Si tratta dello storico festival faentino organizzato dalla Scuola Sarti e nato dalla collaborazione con alcune delle più significative realtà musicali brasiliane, tra cui l’università Usp e l’Accademia Alma di Ribeirão Preto e l’Università Udesc di Florianópolis. Sulla BigSarti, a cui si uniscono oltre 15 studenti brasiliani, ildidella Scuola Sarti, e come solisti tanti docenti e artisti che nel corso di questi anni sono stati ospiti del Festival, con un programma intitolato ’Folia Nordestina’, in omaggio alla musica del Nordest brasiliano, tema che accomuna tutti i concerti dell’edizione 2025 del festival. Ritmi frenetici, sonorità tribali, canzoni melanconiche, tutte le caratteristiche della musica di questa regione verranno esplorate dalla Biginsieme ai cantanti e solisti ospiti, e ai 40 bambini deldiSarti.