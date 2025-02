Anteprima24.it - Fiab Napoli Cicloverdi: “Non si può morire a 17 anni attraversando la strada”

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della.“Da tempo denunciamo la totale insicurezza delle strade napoletane: l’annunciato piano della sicurezza, da parte dell’amministrazione comunale. è teso solo a porre riparo alle emergenze senza elaborare una strategia che si ponga realmente obiettivi di riduzione dell’incidentalità e mortalità. La triste inefficacia di tali soluzioni sporadiche è dimostrata ancora una volta dalla morte del giovane 17enne Domenico, investito a viale Dohrn lo scorso 1 febbraio mentre attraversava le strisce pedonali vicino gli chalet di Mergellina. Non è la prima volta questo luogo si macchia di sangue perché da quando il lungomare non è più “liberato” laè di nuovo interpretata dagli automobilisti a scorrimento veloce e chi va a piedi o in bicicletta non ha scampo.