Danielebartocciblog.it - Festa degli Innamorati 2025 tra idee e nuove creazioni: ecco San Valentino

Leggi su Danielebartocciblog.it

Sansi avvicina: w la. Eh già, è il momento di celebrare l’amore in tutte le sue forme. Quest’anno, Frau Knam – food blogger, volto televisivo Rai e Discovery – trasforma il sentimento più puro indolciarie uniche e indimenticabili. Conosciuta per la sua eleganza e creatività, Frau Knam racconta l’amore attraverso una nuova collezione di dolci. Dolci golosi che uniscono arte, sapore e poesia. Ogni prodotto è pensato per esprimere emozioni, regalare gioia e rendere indimenticabile lapiù romantica dell’anno. Un invito a tutti glia trasgredire con dolcezza. Perché ogni amore merita di essere celebrato.PRALINE CUORE E NON SOLO:LACON KNAMPraline Cuore: Piccole opere d’arte che celebrano l’unicità di ogni storia d’amore.