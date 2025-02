Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, lunghe code per il permesso di soggiorno: cosa sta succedendo

, 8 febbraio 2025 – Tutto viene portato alla luce da una mail. Titolo: “Nascere dalla parte sbagliata”. Firmato: associazione Nadiya. Motivo, le “interminabili” per il rinnovo deldidei cittadini ucraini in Ercole d’Este, davanti al portone della questura, che si sono create ieri mattina. “Siamo qui dall’alba – racconta una giovane donna –, infreddoliti, stanchi e non sappiamo quando toccherà a noi”. Roberto Marchetti, responsabile dell’associazione che si occupa di assistere donne – soprattutto badanti – che si trovano in situazione di difficoltà economica o per problemi di salute, spiega in quella mail: “Abbiamo accompagnato, nell’unica mezza giornata settimanale concessa dalla Questura, alcuni ucraini per il rinnovo del loro. La nostra delusione è stata grande in quanto, nonostante fossimo arrivati già molto prima dell’apertura dello sportello, eravamo già 157esimi nella coda”.